Instituição de ensino referência em Samambaia tem 3 mil estudantes

Fundado em 1996, o Centro de Criatividade Infantojuvenil (CCI) nasceu do sonho de três educadores — Clayton Braga, Marli Elói e Amélia Braga — de oferecer uma educação de qualidade e com propósito. O que começou com apenas 17 alunos e três salas de aula cresceu e se transformou em uma instituição completa, que hoje atende da educação infantil ao ensino superior.

Quase três décadas depois, o CCI soma 3 mil alunos e 450 colaboradores, sendo uma das principais referências educacionais do local. Localizado exclusivamente em Samambaia, o CCI aposta em uma única unidade para garantir qualidade e investimento contínuo.

O diretor da instituição, Cleyton Braga, destaca que o crescimento veio acompanhado de uma preocupação constante com a formação integral dos estudantes. "Nós temos uma preocupação muito grande com a qualidade de ensino. Mas também nos preocupamos em formar agentes da paz e do bem. Nós queremos que eles tenham todo o domínio de conteúdo, para se saírem bem nas provas", afirma o educador.

Os resultados refletem esse compromisso. Segundo o diretor, 50% dos alunos do CCI são aprovados na Universidade de Brasília (UnB) por meio do Programa de Avaliação Seriada (PAS). "Também sonhamos que eles sejam excelentes profissionais, por isso formamos diversos profissionais na faculdade. Ao mesmo tempo, a gente torce e faz projetos para que eles influenciem o meio que estão de forma positiva", acrescenta.

Além da excelência acadêmica, o CCI é reconhecido por valorizar a arte e a cultura dentro da escola. As festas juninas e eventos culturais, como peças de teatro, apresentações da orquestra e mostras artísticas fazem parte do calendário e são esperados com entusiasmo pela comunidade. "Os alunos transformaram a festa junina em um show fantástico", celebra o diretor.

Mesmo com o crescimento ao longo dos anos, o CCI manteve sua identidade com foco local e comunitário, que une conhecimento, valores e transformação social.