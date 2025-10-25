Irmãos empreendedores de Samambaia: sucesso em diferentes ramos

Da esquerda para a direita: Francisca Alves, Elisângela Peixoto, Eliandro dos Santos e sua Paula - (crédito: Luiz Fellipe Alves/CB/DA Press)

A família de Eliandro Santos, de 44 anos, e Elisângela Peixoto, 49, é empreendedora nata. Os irmãos cresceram vendo a família empreender no início de Samambaia. Atualmente, Eliandro tem uma pizzaria e uma hamburgueria. A irmã, montou uma padaria nos primórdios da cidade e possui uma floricultura há 30 anos. Unidos, os irmãos contam uma história de coragem e superação.

Dono da Pizza Urbana — em versões delivery e forno — e da tradicional Pão Recheado, Eliandro Santos se tornou um símbolo do empreendedorismo em Samambaia, cidade que o viu crescer. "Vim para cá ainda adolescente, com 13 anos. Vi a cidade nascer e me criei com ela", relembrou.

A história de Eliandro com o comércio começou quase por acaso. Durante uma festa de Pentecostes, ele decidiu improvisar um carrinho para vender lanches. "Montei uma chapa, comprei tenda, gás e comecei a vender pão com carne. Não existia isso em Brasília ainda", lembrou. Foi assim que nasceu a Pão Recheado, na calçada da casa da mãe, embrião de um negócio que hoje emprega mais de 40 pessoas.

A perseverança virou receita de sucesso. Em 2019, veio o outro empreendimento, a Pizza Urbana, primeiro em um ponto modesto, depois com expansão e novas unidades. "A cidade cresceu com a gente. Samambaia é um excelente lugar para investir", afirmou o empresário.

Coragem

Filha de comerciante e criada entre vasos e buquês, Elisângela aprendeu desde cedo que empreender em Samambaia é um ato de fé e coragem. Em sua floricultura que continua aberta há 30 anos, afirma que os clientes se tornaram consumidores fiéis entre as gerações. "É muito legal quando entra alguém na loja e fala que a mãe ou o pai que recomendou. Isso me enche de orgulho", pontuou.

A empresária acredita que o segredo para o sucesso é investir em qualidade e atendimento humano. "Samambaia tem espaço para todo mundo, mas o diferencial está no cuidado com as pessoas. O cliente precisa se sentir bem. É isso que faz o comércio crescer", ressaltou. Em Samambaia, ela criou seus filhos e presenciou o avanço do comércio. "A cidade tem crescido muito. Ela se tornou um lugar cheio de vida, cheio de empreendimento e também tem sido muito valorizada", afirmou.

Francisca Alves, de 70 anos, é amiga de longa data da família. "Eu amo essa cidade. Desde que cheguei, nunca pensei em me mudar. Essa cidade é maravilhosa", afirmou ela.