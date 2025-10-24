InícioCidades DF
TRÂNSITO

Via W9 no Noroeste será interditada para obras a partir de segunda (27/10)

A previsão do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) é que as intervenções ocorram até 7 de novembro

Via W9 no Noroeste será interditada para obras a partir de segunda (27/10) - (crédito: Divulgação/Detran)
Via W9 no Noroeste será interditada para obras a partir de segunda (27/10) - (crédito: Divulgação/Detran)

A partir de segunda-feira (27/10), o trânsito do Noroeste, na via W9, sofrerá interdições, nas proximidades do Santuário Sagrado dos Pajés Santxiê Tapuya, para obras. A previsão do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), em apoio à Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap), é de que as intervenções ocorram até 7 de novembro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O fluxo de veículos no sentido Setor Terminal Norte (STN) será desviado para a SQNW 307 a partir das 4h de segunda. 

 Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em 3 de novembro, o sentido DF-010 também será fechado, e os veículos serão direcionados para a SQNW 309. Segundo as pastas, durante as interdições, serão usados painéis eletrônicos com mensagens para orientar os condutores. 

  • O fluxo de veículos sentido Setor Terminal Norte (STN) será desviado para a SQNW 307
    O fluxo de veículos sentido Setor Terminal Norte (STN) será desviado para a SQNW 307 Divulgação/Detran
  • Via W9 no Noroeste será interditada para obras a partir de segunda (27/10)
    Via W9 no Noroeste será interditada para obras a partir de segunda (27/10) Divulgação/Detran

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ana Carolina Alves*

Estagiária na editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília, apaixonada por cinema e pelas histórias que moldam a cultura. Atualmente, estagiária na editoria de Cultura.

Por Ana Carolina Alves*
postado em 24/10/2025 16:08
SIGA
x