Via W9 no Noroeste será interditada para obras a partir de segunda (27/10)

A partir de segunda-feira (27/10), o trânsito do Noroeste, na via W9, sofrerá interdições, nas proximidades do Santuário Sagrado dos Pajés Santxiê Tapuya, para obras. A previsão do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), em apoio à Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap), é de que as intervenções ocorram até 7 de novembro.

O fluxo de veículos no sentido Setor Terminal Norte (STN) será desviado para a SQNW 307 a partir das 4h de segunda.

Em 3 de novembro, o sentido DF-010 também será fechado, e os veículos serão direcionados para a SQNW 309. Segundo as pastas, durante as interdições, serão usados painéis eletrônicos com mensagens para orientar os condutores.



