Agências do trabalhador oferecem 586 vagas de emprego nesta sexta-feira (24)

As agências do trabalhador funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

As agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem, nesta sexta-feira (24), 586 vagas de emprego em diversas áreas. O maior salário do dia é de R$ 5 mil, destinado a gerente comercial, com cinco postos abertos na Zona Industrial do Guará. Para se candidatar, é necessário ter ensino médio completo.

Outro destaque é a remuneração de R$ 3.800, oferecida em 10 vagas para vendedor porta a porta, também na Zona Industrial do Guará. Para pessoas com deficiência (PcD), há duas oportunidades para empacotador em Ceilândia Norte, com salário de R$ 1.518, além de benefícios.

Os interessados podem se inscrever de duas formas: pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou presencialmente em uma das agências do trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mesmo que o candidato não se interesse por nenhuma das vagas disponíveis no dia, o cadastro permanece ativo e pode ser aproveitado para futuras seleções, conforme o perfil profissional.

Empregadores que queiram ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades, enviar e-mail para gcv@sedet.df.gov.br ou acessar o Canal do Empregador no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).