Arapoanga e áreas rurais próximas ficam sem energia nesta sexta

A medida é necessária para garantir a segurança dos técnicos durante os trabalhos - (crédito: Neoenergia/Divulgação)

Moradores de Arapoanga e de núcleos rurais da região devem se preparar para uma interrupção temporária no fornecimento de energia nesta sexta-feira (24/10). O desligamento ocorrerá das 10h às 16h, enquanto equipes da Neoenergia realizam serviços de melhoria e manutenção na rede elétrica.

O corte afetará toda a região de Arapoanga e também áreas próximas, como o Núcleo Rural Rajadinha (Km 15, Quadra 2, Conjunto B) e o Núcleo Rural Sobradinho dos Melos (DF-250, Km 85, Chácara 8).

Segundo a empresa, a medida é necessária para garantir a segurança dos técnicos durante os trabalhos e melhorar a confiabilidade e a qualidade do abastecimento de energia nas localidades atendidas.