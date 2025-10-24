Morre Dedé, famoso garçom do Bar do Magal, em Taguatinga Sul

Taguatinga Sul está triste. Morreu, nesta sexta-feira (23/10), José Maria Leite, o Dedé, 70 anos, garçom do Bar do Velho (Magal). Figura conhecida da cidade, Dedé não resistiu a um infarto fulminante logo de manhã, quando chegava no trabalho. "Antes de um colaborador, era um amigo da família do bar, amado por todos os fregueses, pelo seu humor e respeito no atendimento", destaca Marcos Antônio, o Magal.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Vindo do Rio Grande do Norte, Dedé chegou em Brasília nos anos 1970, para trabalhar na construção civil. Teve vários empregos na cidade, até ser convidado pelo Magal para ser colaborador no Bar do Velho, na CSA 3. Desde então tornou-se uma referência na comunidade. Flamenguista fanático, gostava de brincar com os botafoguenses e tricolores que frequentavam o bar, sempre com respeito e fraternidade. O velório e o local do enterro, até o momento, não foram divulgados.
postado em 24/10/2025 12:14 / atualizado em 24/10/2025 12:49