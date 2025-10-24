Morre Dedé, famoso garçom do Bar do Magal, em Taguatinga Sul

Dedé era uma referência no Bar do Magal, em Taguatinga Sul - (crédito: José Carlos Vieira)

Taguatinga Sul está triste. Morreu, nesta sexta-feira (23/10), José Maria Leite, o Dedé, 70 anos, garçom do Bar do Velho (Magal). Figura conhecida da cidade, Dedé não resistiu a um infarto fulminante logo de manhã, quando chegava no trabalho. "Antes de um colaborador, era um amigo da família do bar, amado por todos os fregueses, pelo seu humor e respeito no atendimento", destaca Marcos Antônio, o Magal.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Dedé, José Carlos Vieira e Magal no Bar do Magal (foto: Rodrigo Tolentino/Divulgação)