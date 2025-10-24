InícioCidades DF
Obituário

Morre Dedé, famoso garçom do Bar do Magal, em Taguatinga Sul

José Maria Leite, o Dedé, não resistiu a um infarto fulminante na manhã desta sexta-feira (24/10). Era conhecido pelo humor peculiar e uma relação fraterna com a freguesia

Dedé era uma referência no Bar do Magal, em Taguatinga Sul - (crédito: José Carlos Vieira)
Taguatinga Sul está triste. Morreu, nesta sexta-feira (23/10), José Maria Leite, o Dedé, 70 anos, garçom do Bar do Velho (Magal). Figura conhecida da cidade, Dedé não resistiu a um infarto fulminante logo de manhã, quando chegava no trabalho. "Antes de um colaborador, era um amigo da família do bar, amado por todos os fregueses, pelo seu humor e respeito no atendimento", destaca Marcos Antônio, o Magal.

Credito: Rodrigo Tolentino/Divulgação.Este colunista com a alta cúpula do Bar do Magal.
Dedé, José Carlos Vieira e Magal no Bar do Magal (foto: Rodrigo Tolentino/Divulgação)

Vindo do Rio Grande do Norte, Dedé chegou em Brasília nos anos 1970, para trabalhar na construção civil. Teve vários empregos na cidade, até ser convidado pelo Magal para ser colaborador no Bar do Velho, na CSA 3. Desde então tornou-se uma referência na comunidade. Flamenguista fanático, gostava de brincar com os botafoguenses e tricolores que frequentavam o bar, sempre com respeito e fraternidade. O velório e o local do enterro, até o momento, não foram divulgados.
 

José Carlos Vieira

Editor

Jornalista, poeta e escritor, formado na Universidade de Brasília, trabalha no Correio Braziliense há 34 anos. É editor de Cultura, de Cidades e da Revista do Correio. É letrista e pintor amador

Por José Carlos Vieira
postado em 24/10/2025 12:14 / atualizado em 24/10/2025 12:49
