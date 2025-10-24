Polícia prende homem apontado como um dos mais procurados do DF

As penas somadas para os crimes cometidos por ele podem ultrapassar 58 anos de prisão - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um dos criminosos mais procurados do Distrito Federal foi preso por agentes da 8ª Delegacia de Polícia (SIA). O homem, de 32 anos, era investigado por vários crimes e tinha quatro mandados de prisão expedidos em diferentes estados — entre eles, Pernambuco, Bahia e o DF — pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas, roubo e violência doméstica.

A prisão ocorreu na tarde desta quinta-feira (23/10) e foi resultado de meses de investigação e monitoramento. O homem já havia sido condenado por roubo, com pena superior a nove anos de prisão. A primeira ocorrência se deu em 2018, quando ele foi apontado como autor de uma lesão corporal seguida de morte no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA).

Em 2021, enquanto cumpria pena de quatro anos e cinco meses pelo crime, fugiu do antigo Centro de Internamento e Reeducação (CIR), em São Sebastião, ao escapar por uma área externa do presídio. Dois anos depois, em 2023, participou de um roubo a uma empresa de armazenagem, também no SIA, quando ele e comparsas renderam um vigilante e levaram equipamentos de grande porte.

Meses mais tarde, foi preso em flagrante em Serrinha (BA), durante uma operação policial, portando drogas, um simulacro de arma de fogo e outros materiais ilícitos. Em 2024, voltou a fugir — desta vez, da carceragem da Delegacia Territorial de Serrinha. A fuga, realizada pelo teto da área de banho de sol, foi descoberta durante a chamada matinal e mobilizou as forças de segurança locais.

Neste ano, o foragido retornou ao Distrito Federal, onde voltou a ser alvo da polícia após agredir a companheira, o que resultou em mais um mandado de prisão. Com a captura, os quatro mandados de prisão foram cumpridos. O homem voltará ao sistema prisional para responder pelos crimes de homicídio, roubo, tráfico de drogas e violência doméstica — cujas penas somadas podem ultrapassar 58 anos de reclusão.