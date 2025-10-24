Suspeito de matar homem em feira de Ceilândia se entrega à Polícia Civil

Armado com uma faca envolta em um pano, Bianôr atingiu a vítima no tórax - (crédito: Divulgação/PCDF)

O homem identificado como Bianôr Izidro Soares, de 53 anos, suspeito de matar Jhon Franklin de Moraes Fiúsa, 37, durante uma discussão em uma feira livre de Ceilândia, se entregou à Polícia Civil (PCDF) na tarde desta sexta-feira (24/10). O crime ocorreu na manhã de quarta-feira (22/10), na CNM 02, no centro da cidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Aluno é esfaqueado dentro de escola no Riacho Fundo

De acordo com as investigações da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), a confusão teria começado quando Bianôr ofendeu o pai da vítima, um ambulante de 67 anos, com insultos de cunho preconceituoso em relação à idade. Ao tentar defender o pai, Jhon Franklin agrediu o suspeito com um soco.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Momentos depois, o homem retornou ao local armado com uma faca envolta em um pano e atingiu a vítima no tórax. Jhon foi levado ao Hospital Regional de Ceilândia, mas não resistiu aos ferimentos.

Após o crime, o autor fugiu e passou a ser procurado pela polícia, que obteve informações de que ele planejava deixar o Distrito Federal em direção a Piancó (PB). A prisão preventiva de Bianôr foi decretada na tarde de quinta-feira (23/10). Ele será ouvido e ficará à disposição da Justiça.