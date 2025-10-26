InícioCidades DF
Acidente doméstico

Panela de pressão explode em casa em Brazlândia

O fogão ficou parcialmente destruído. Ninguém ficou ferido. Não há informações sobre o que teria causado a explosão

Panela de pressão explode e destrói fogão - (crédito: Reprodução: CBMDF)
Moradores de uma casa na Vila São José, em Brazlândia, foram surpreendidos, por volta das 13h deste domingo (26/10), com a explosão de uma panela de pressão durante o preparo do almoço. Veja:

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender à ocorrência. No local, um homem, que teve a identidade preservada, relatou irritação na região dos olhos. Apesar da queixa, não foi necessário o transporte até uma unidade de saúde. 

Segundo os bombeiros, os danos ficaram restritos apenas a danos materiais, incluindo um fogão que ficou parcialmente destruído. Não há informações sobre o que teria causado a explosão da panela. 

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 26/10/2025 16:36
