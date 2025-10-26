Bombeiros combatem incêndio em depósito e em veículo neste domingo (26/10)

Dois incêndios em diferentes pontos do Distrito Federal mobilizaram o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) na madrugada deste domingo (26/10). A primeira ocorrência, envolvendo um veículo, se deu em frente ao parquinho no Varjão do Torto, na rua 05, Lago Norte.

Ao chegar ao local, a equipe se deparou com um veículo não identificado em chamas. Com o auxílio de mangueiras, os bombeiros conseguiram debelar o incêndio. O proprietário do carro não foi localizado e não há informações mais detalhadas sobre a dinâmica do incidente.

Duas horas depois, o CBMDF foi acionado para atender uma ocorrência em uma edificação localizada na quadra 38 do Setor Leste, Gama. No local, as equipes encontraram um pequeno depósito em chamas.

O foco do incêndio era considerado de baixa proporção e foi rapidamente controlado. Após o término dos trabalhos, a perícia dos bombeiros foi acionada. Não houve vítimas. Em ambos os casos, a Polícia Militar (PMDF) ficou responsável pela segurança do local.





