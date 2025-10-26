InícioCidades DF
Bombeiros combatem incêndio em depósito e em veículo neste domingo (26/10)

Ocorrências foram no Lago Norte e no Gama e mobilizaram equipes dos bombeiros nesta madrugada. Não houve vítimas

Fogo atingiu depósito no Gama - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Fogo atingiu depósito no Gama - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Dois incêndios em diferentes pontos do Distrito Federal mobilizaram o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) na madrugada deste domingo (26/10). A primeira ocorrência, envolvendo um veículo, se deu em frente ao parquinho no Varjão do Torto, na rua 05, Lago Norte. 

Ao chegar ao local, a equipe se deparou com um veículo não identificado em chamas. Com o auxílio de mangueiras, os bombeiros conseguiram debelar o incêndio. O proprietário do carro não foi localizado e não há informações mais detalhadas sobre a dinâmica do incidente

Duas horas depois, o CBMDF foi acionado para atender uma ocorrência em uma edificação localizada na quadra 38 do Setor Leste, Gama. No local, as equipes encontraram um pequeno depósito em chamas.

O foco do incêndio era considerado de baixa proporção e foi rapidamente controlado. Após o término dos trabalhos, a perícia dos bombeiros foi acionada. Não houve vítimas. Em ambos os casos, a Polícia Militar (PMDF) ficou responsável pela segurança do local.

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em letras pela UnB. Vencedora do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades

Por Letícia Mouhamad
postado em 26/10/2025 14:59 / atualizado em 26/10/2025 15:03
