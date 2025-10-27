InícioCidades DF
Trânsito

Em oito meses, 68 motociclistas perderam a vida no trânsito no DF

A quantidade de óbitos envolvendo motos nas vias do DF, neste ano, ultrapassa o total registrado em 2023 e se aproxima dos números de 2024, com 74 mortes casos

Selo Paz no Transito transparencia - (crédito: Amaro Júnior)
Selo Paz no Transito transparencia - (crédito: Amaro Júnior)

De janeiro a agosto deste ano, 68 motociclistas perderam a vida no trânsito do Distrito Federal, segundo o Departamento de Trânsito (Detran-DF). O quantitativo atualizado (até outubro), no entanto, é bem maior, aproximando-se do registrado em todo o ano de 2024, 74, e ultrapassando os números de mortes de 2023, quando morreram 69 motociclistas.  

Somente no fim de semana, três homens perderam a vida sobre duas rodas. Na ocorrência de ontem, um motociclista não identificado morreu após ser atingido por uma carreta na DF-180, sentido Padre Bernardo, próximo de Brazlândia. As equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) o encontraram caído entre os eixos do caminhão. Com graves ferimentos, ele não resistiu. 

No sábado, outro motociclista morreu ao colidir contra um carro, na BR-060. Populares apontaram para o envolvimento de um terceiro veículo, mas nem o condutor nem o automóvel estavam no local do acidente. O caso é investigado pela Polícia Civil (PCDF). 

Também no sábado, Roberto Hugo, morreu da mesma forma em Águas Lindas de Goiás. Fontes oficiais informaram que ele foi a um local comprar bebidas e retornou para casa. Depois, saiu novamente pilotando a moto, quando ocorreu o acidente. A vítima publicou um vídeo na garupa horas antes de falecer. Em uma das postagens, compartilhada no Instagram, aparece dizendo: "Aí, nego, quando me vê diz 'vai cair da moto'. Vai cair o quê, moço. Mochilinha aqui brita". O caso também segue em investigação.

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em letras pela UnB. Vencedora do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Letícia Mouhamad e Darcianne Diogo
postado em 27/10/2025 06:01
