Em oito meses, 68 motociclistas perderam a vida no trânsito no DF

De janeiro a agosto deste ano, 68 motociclistas perderam a vida no trânsito do Distrito Federal, segundo o Departamento de Trânsito (Detran-DF). O quantitativo atualizado (até outubro), no entanto, é bem maior, aproximando-se do registrado em todo o ano de 2024, 74, e ultrapassando os números de mortes de 2023, quando morreram 69 motociclistas.

Somente no fim de semana, três homens perderam a vida sobre duas rodas. Na ocorrência de ontem, um motociclista não identificado morreu após ser atingido por uma carreta na DF-180, sentido Padre Bernardo, próximo de Brazlândia. As equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) o encontraram caído entre os eixos do caminhão. Com graves ferimentos, ele não resistiu.

No sábado, outro motociclista morreu ao colidir contra um carro, na BR-060. Populares apontaram para o envolvimento de um terceiro veículo, mas nem o condutor nem o automóvel estavam no local do acidente. O caso é investigado pela Polícia Civil (PCDF).

Também no sábado, Roberto Hugo, morreu da mesma forma em Águas Lindas de Goiás. Fontes oficiais informaram que ele foi a um local comprar bebidas e retornou para casa. Depois, saiu novamente pilotando a moto, quando ocorreu o acidente. A vítima publicou um vídeo na garupa horas antes de falecer. Em uma das postagens, compartilhada no Instagram, aparece dizendo: "Aí, nego, quando me vê diz 'vai cair da moto'. Vai cair o quê, moço. Mochilinha aqui brita". O caso também segue em investigação.



