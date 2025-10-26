Bloqueio em rodovia intercepta cocaína e maconha em ônibus interestadual

Tabletes, pinos e porções de cocaína e maconha foram encontrados - (crédito: Foto: reprodução/PMDF)

Durante uma fiscalização realizada nesse sábado (25/10), policiais militares do Batalhão de Policiamento Rural (BPRural) frustraram uma ação de tráfico interestadual de drogas. Um ônibus, que seguia viagem de São Paulo para São João do Piauí, foi interceptado em um ponto de bloqueio em uma rodovia próxima ao Paranoá.

Durante a vistoria no compartimento de bagagem do veículo, as equipes localizaram uma caixa de papelão com mais de 8 mil papelotes de cocaína prontos para a venda. Além disso, também foram encontrados um tablete de 1kg de cocaína do tipo 'escama de peixe', um grande tablete de maconha e quatro porções menores da droga.



Após a averiguação, os agentes realizaram a análise das câmeras de segurança do terminal de embarque, conseguindo, assim, identificar o passageiro responsável pela bagagem. O homem de 35 anos foi detido e encaminhado à 30ª DP (São Sebastião).

A ação ocorreu durante o estágio operacional do II Curso de Policiamento Rural (CPR), que integra a formação de novos policiais especializados no patrulhamento rural.