Morre André Gil, aos 65 anos, conhecido no ramo da gastronomia brasiliense

Faleceu, na noite dessa segunda-feira (27/10) André Gil Fonseca de Oliveira Filho, aos 56 anos. André era corretor e diretor do site Vendo Restaurantes. Ele deixa um legado na área da gastronomia brasiliense.

Gil sofreu um infarto fulminante na madrugada, foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu. Marido da jornalista Giselma Nascimento, diretora de conteúdo do portal Dicas da Capital, o empresário marcava presença assídua em eventos gastronômicos e sociais da cidade. “Ele tinha esse carinho, força, simpatia e alegria por onde passava. Dedicou uma vida inteira à gastronomia de Brasília”, frisa Mayara Nascimento, filha de André.

André será velado das 9h às 11h desta quarta-feira (29/10), no Cemitério Campo da Esperança da Asa Sul. A cremação será 11h15.

