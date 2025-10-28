Homem esfaqueia mulher, tenta encobrir e é preso por tentativa de feminicídio

Na madrugada desta terça-feira (28/10), um homem, 27 anos, foi preso após tentar matar a companheira, 35, com golpes de faca em Santa Maria. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), os agentes foram acionados após o hospital da região administrativa comunicar sobre a entrada de uma mulher ferida, com lesões aparentes provocadas por arma branca.

No local, os militares conversaram com os profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), responsáveis pelo socorro, que relataram a suspeita de agressão. Em estado de choque, a vítima confirmou à equipe que foi esfaqueada pelo companheiro durante uma discussão.

O homem, que a acompanhava no atendimento, tentou encobrir o crime alegando que a companheira teria caído sobre uma garrafa quebrada. A inconsistência do relato, no entanto, levou os policiais a conduzirem-no até a residência do casal, onde não encontraram indícios da versão apresentada.

Confrontado, o suspeito confessou o crime e indicou o local no qual havia escondido a faca utilizada nas agressões. O objeto foi apreendido sobre uma cama, coberto por um cobertor. Segundo o agressor, o casal havia ingerido bebida alcoólica antes da discussão, resultando no ataque.

Ele foi preso em flagrante e conduzido à 20ª Delegacia de Polícia (Gama), onde foi autuado por tentativa de feminicídio. A vítima permanece internada no Hospital Regional de Santa Maria, sob cuidados médicos.

