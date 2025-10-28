InícioCidades DF

Cobra é encontrada dentro de carro em oficina mecânica em Ceilândia

O animal silvestre foi avistado dentro de um veículo, pelos funcionários do estabelecimento, próximo à feira do produtor, em Ceilândia. O resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF

O animal foi resgatado e solto na vegetação - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Uma cobra foi avistada nesta terça-feira (28/10) em uma oficina mecânica, próxima à feira do produtor, em Ceilândia. O animal silvestre foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), por volta das 14h. Informações preliminares indicam que a cobra é da espécie Cobra-cipó-verde, mais conhecida como "cobra-corre-campo".

O animal foi avistado dentro de um veículo, pelos funcionários da loja, que acionaram os Bombeiros Militares. A equipe designada realizou a captura segura do animal, que foi colocado em uma caixa de transporte e solto na vegetação.

O CBMDF recomenda que, em caso de presença de animais silvestres em áreas residenciais, a pessoa deve manter distância, isolar o local e acionar os bombeiros pelo telefone 193.

28/10/2025
