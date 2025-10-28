Prêmio Café do Cerrado Central reconhece produtores de Brasília

Pela primeira vez, o Distrito Federal premiou produtores de café, valorizando a produção local e fortalecendo a identidade da bebida na capital federal. Nesta terça-feira (28/10), o Prêmio Café do Cerrado Central - Safra 2025 agraciou três cafeicultores. A iniciativa foi promovida pelo Sebrae no DF, Sistema Fape/Senar/Sindicatos e Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri/DF).

No total, participaram 13 produtores, com 21 amostras. O primeiro lugar foi para o Café Arara, da Chácara Passárgada, que ganhou R$ 2 mil. Os empresários Juliano Cucci e Felipe Brige sonhavam em ganhar a premiação, mas sabiam dos obstáculos. "Nosso sonho começou em 2007 e, desde então, o concurso era nossa meta. Em 2020, com nossa primeira plantação, concretizamos o início de um trabalho longo e complexo", contou Felipe.

O segundo lugar ficou para Flávia de Oliveira Penido, com o café Catuí Vermelho, que ganhou R$ 1 mil. Já o terceiro foi para Roberta Sara de Sousa Matos, com os cafés Arara, Acauã e Siriema. Ela recebeu R$ 500. "Estou muito emocionada, porque é o trabalho de uma pequena produtora. Tem sido uma batalha, um trabalho árduo, porque é um desafio todos os dias. Temos de mexer com mão de obra que, infelizmente, não encontramos facilmente na área rural. Mas sou raçuda e determinada. Se é para fazer, não tem peso que me limite", declarou Roberta.

Rose Rainha, superintendente do Sebrae-DF, comemorou a iniciativa e enfatizou sua importância. "Para nós, é muito importante mostrar o valor que temos no DF. Foi surpreendente mostrar a produção de cafés aqui na capital. É uma enorme alegria trazer essa valoração."



