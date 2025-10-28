Árvore de grande porte cai na L2 Norte e interdita duas vias

A queda de uma árvore de grande porte resultou na interdição de uma via, na 408 Norte, em frente ao Hospital Mantevida. O incidente ocorreu na noite desta terça-feira (28/10).
Ao Correio, um motorista que passava pelo local detalhou a cena. “Árvore inteira caiu. Ficou apenas uma pista para passar de carro. Ainda bem que está à noite, se não o impacto no trânsito seria maior. Havia dois transeuntes passando, mas eles não se feriram. Se tivesse acertado alguém, poderia matar”, contou.
Os bombeiros foram acionados para a ocorrência de corte de árvore e desobstrução da via. Segundo as equipes, a queda obstruiu duas pistas. Após o corte, o trânsito foi liberado.
Por Darcianne Diogo
postado em 28/10/2025 22:53 / atualizado em 28/10/2025 23:07