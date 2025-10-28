Árvore de grande porte cai na L2 Norte e interdita duas vias

A queda de uma árvore de grande porte resultou na interdição de uma via, na 408 Norte - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A queda de uma árvore de grande porte resultou na interdição de uma via, na 408 Norte, em frente ao Hospital Mantevida. O incidente ocorreu na noite desta terça-feira (28/10).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ao Correio, um motorista que passava pelo local detalhou a cena. “Árvore inteira caiu. Ficou apenas uma pista para passar de carro. Ainda bem que está à noite, se não o impacto no trânsito seria maior. Havia dois transeuntes passando, mas eles não se feriram. Se tivesse acertado alguém, poderia matar”, contou.

Os bombeiros foram acionados para a ocorrência de corte de árvore e desobstrução da via. Segundo as equipes, a queda obstruiu duas pistas. Após o corte, o trânsito foi liberado.

