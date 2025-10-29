InícioCidades DF
Pedestre que sofreu descarga elétrica será indenizado pela Neoenergia e CEB

As empresas de energia foram condenadas a pagar, solidariamente, R$5 mil a título de danos morais ao autor

Homem será indenizado por descarga elétrica em poste de iluminação pública - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A.Press)
Homem será indenizado por descarga elétrica em poste de iluminação pública - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A.Press)

O Juizado Especial Cível de Planaltina condenou a Neoenergia Distribuição Brasília e a CEB Iluminação Pública e Serviços a indenizar pedestre que sofreu descarga elétrica ao encostar em poste de iluminação pública em Planaltina. 

Segundo o autor, ele caminhava pela calçada do Setor Recreativo e Cultural, em Planaltina, quando sofreu forte descarga elétrica ao se encostar em poste de iluminação pública. Afirma que o poste estava energizado e que o acidente ocorreu em razão da falta de isolamento e de sinalização adequada.

O impacto da descarga arremessou o pedestre, o que causou  dores musculares, arritmia cardíaca e abalo emocional. Ao entrar em contato com a Ouvidoria da Neoenergia, foi informado que o poste estava  energizado e a área foi isolada. 

A  magistrada concluiu que há indícios de que havia um problema com o poste que provocou a descarga elétrica no autor. A juíza observou que a Neoenergia não apresentou provas que negasse a existência de um cabo solto e exposto no poste.

Para a juíza, o autor foi atingido em seus direitos de personalidade ao sofrer descarga elétrica. A magistrada observou que a CEB, na sua carta de serviços, informa que “lhe incumbe o conserto de fiação exposta ou danificada em poste de iluminação pública, bem como o atendimento de choques elétricos”.

Dessa forma, as rés foram condenadas a pagar, solidariamente, a quantia de R$ 5 mil a título de danos morais.

Casos

Em março deste ano, foram registradas duas mortes e dois feridos em decorrência de eventos dessa natureza. Adrian Coelho, 10 anos, Cleonilson Borges, 56, e homem não identificado, de 29, foram eletrocutados em via pública, em Planaltina, no Cruzeiro e no Sol Nascente, respectivamente. O técnico de som Renato Pena, 32, sofreu uma descarga elétrica quando trabalhava na montagem de um evento, no Mané Garrincha. Ele e Adrian faleceram.

Os dados mais recentes da Secretaria de Saúde são de 2023, ano que registrou 192 casos de eletrocussão atendidos pelo CBMDF e 19 óbitos por exposição à corrente elétrica não especificada ou exposição a linhas de transmissão de corrente elétrica.

* Estagiária sob supervisão de Márcia Machado

Walkyria Lagaci

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiando na editoria Cidades DF do Correio Braziliense.

Por Walkyria Lagaci
postado em 29/10/2025 15:05
