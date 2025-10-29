PF cumpre mandado contra abuso sexual infantojuvenil na internet

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quarta-feira (29/10), um mandado de busca no Novo Gama (GO), em investigação que apura a participação de um homem em grupos virtuais usados para troca de imagens de abuso sexual contra crianças e adolescentes. A ordem foi expedida pela Justiça Federal de Luziânia (GO). Computadores e dispositivos eletrônicos foram apreendidos e passarão por perícia.

De acordo com a PF, o objetivo é interromper a circulação desse tipo de conteúdo e identificar outras pessoas envolvidas. Embora a legislação brasileira ainda utilize o termo “pornografia infantil”, a corporação reforça que o termo correto, segundo organismos internacionais, é “abuso sexual de crianças e adolescentes” — expressão que evidencia a violência e o sofrimento imposto às vítimas.

Paralelamente à investigação, a PF reforça a necessidade de atenção de pais e responsáveis ao comportamento digital dos filhos. Orientar o uso de redes sociais, jogos e aplicativos, manter o diálogo aberto sobre riscos e acompanhar de perto a rotina online são medidas essenciais para prevenção. Mudanças bruscas de comportamento — como isolamento repentino, segredos em relação ao celular ou contatos suspeitos — podem sinalizar situações de perigo.

Para a Polícia Federal, a informação é uma forma de proteção. Conversar sobre segurança digital e garantir que crianças e adolescentes saibam pedir ajuda são passos fundamentais para evitar que se tornem alvos de violência. A investigação segue em andamento.