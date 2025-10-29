GDF peve publicar em breve editais para construção de duas novas pontes

Ao CB.Poder desta quarta-feira (29/10), o secretário de obras, Valter Casimiro, anunciou que a licitação para a construção da ponte da barragem do Lago Paranoá será lançada até o fim de novembro. Além disso, ele também disse que os editais para a construção da quarta ponte do Lago Paranoá, que será construída na altura da QI 28 (que liga o Lago Sul à região da Ermida Dom Bosco) serão publicados no início de 2026.
postado em 29/10/2025 14:22 / atualizado em 29/10/2025 14:47