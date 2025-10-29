GDF peve publicar em breve editais para construção de duas novas pontes

29/10/2025 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Valter Casimiro Silveira, Secretário de Obras e Infraestrutura do DF, é o entrevistado do CB.Poder - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Ao CB.Poder desta quarta-feira (29/10), o secretário de obras, Valter Casimiro, anunciou que a licitação para a construção da ponte da barragem do Lago Paranoá será lançada até o fim de novembro. Além disso, ele também disse que os editais para a construção da quarta ponte do Lago Paranoá, que será construída na altura da QI 28 (que liga o Lago Sul à região da Ermida Dom Bosco) serão publicados no início de 2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO