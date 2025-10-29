Ibaneis oferece ajuda a Cláudio Castro; Celina embarca hoje para o Rio

A vice-governadora Celina Leão embarca hoje para o Rio, a pedido de Ibaneis. Ela participará de reunião com outros governadores - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, telefonou, nesta quarta-feira (29/10), para o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. O objetivo da ligação foi colocar a inteligência da polícia do DF à disposição para ajudar as equipes de segurança pública do estado após megaoperação realizada na terça-feira (28/10). A informação foi confirmada por Ibaneis Rocha ao Correio.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A vice-governadora, Celina Leão, embarca hoje para o Rio para participar de reunião com chefes do Executivo de outros estados, também a pedido de Ibaneis.