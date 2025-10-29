Alerta em Brasília: Os riscos do "tempo seco que só" nesta quarta

Bom dia, Brasília! Dia será de tempo seco e calor no decorrer da tarde - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Bom dia, brasiliense! Nesta quarta-feira (29/10), o Distrito Federal amanheceu quente que só! Às 7h, o Sol já tomava conta da capital, espantando qualquer possibilidade de frio. Hoje, o protagonismo fica por conta da seca, afinal, a umidade mínima pode chegar a 15%, deixando a região está sob aviso amarelo, indicando perigo potencial à saúde.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o quadradinho registrou mínima de 17ºC durante a madrugada e a máxima deve bater os 32ºC no decorrer da tarde. Já a umidade máxima deve bater os 65%. A expectativa é que as chuvas retornem com mais força a partir de sábado (1º/11). Para esta quarta, as possibilidades de um refresco são baixíssimas. Mas, caso ocorram, devem ser fortes, isoladas e breves. Os ventos seguem de fracos a moderados.

Devido à baixa umidade, o meteorologista recomenda alguns cuidados para evitar problemas de saúde: manter boa hidratação; hidratar periodicamente as narinas e os olhos com soro fisiológico, utilizar umidificador, baldes ou bacias com água ou panos molhados para elevar a umidade; manter adequada limpeza dos ambientes; e dar preferência a refeições leves.

Também deve-se evitar fazer atividades físicas nos períodos mais quentes do dia, além de ter atenção ao manusear fogo para evitar incêndios e queimadas. Boa quarta-feira!

