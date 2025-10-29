Agências do Trabalhador do DF oferecem 475 vagas nesta quarta (29/10)

Quem está em busca de emprego tem 475 oportunidades disponíveis nas Agências do Trabalhador do Distrito Federal nesta quarta-feira (29/10), para candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com ou sem experiência. Os salários chegam a R$ 2.424,20.

As vagas com a remuneração mais alta são para carpinteiro, eletricista, encanador e pedreiro, todas no Lago Sul, com 40 oportunidades destinadas a profissionais com experiência. Não há exigência de escolaridade.

O cargo com mais vagas abertas é o de repositor de mercadorias, na Asa Norte, com 40 oportunidades para candidatos com ensino fundamental completo. Não é necessário ter experiência, e o salário é de R$ 1.606.

Para participar, o interessado pode cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou se dirigir a uma das 16 agências do trabalhador, abertas das 8h às 17h. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja do interesse do candidato, o cadastro permanece ativo e permite que o sistema da Sedet combine o perfil do trabalhador com futuras oportunidades.

Empregadores que desejam oferecer vagas ou realizar entrevistas nas agências podem se cadastrar presencialmente, pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br