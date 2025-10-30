InícioCidades DF

Asa Norte e Planaltina terão interrupção de energia na quinta (30/10)

Os cortes ocorrerão em endereços da Asa Norte e Planaltina, para modernização e melhoria da rede elétrica

Neoenergia fará serviços de melhoria e modernização da rede elétrica - (crédito: Neoenergia/Divulgação)
Nesta quinta (30), alguns endereços na Asa Norte e Planaltina terão interrupção no fornecimento de energia elétrica. O corte será feito para a melhoria e modernização da rede elétrica dos locais.  

Na Asa Norte, os moradores da SEPN 711/911 ficarão sem abastecimento das 10h às 16h, enquanto em Planaltina, o Núcleo Rural Jardim PAD-DF, MDE 18, terá suspensão temporária das 9h às 15h.

A Neoenergia destaca que, caso acabe a energia em outra região do DF além das com desligamento programado, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116.

*Com informações da Agência Brasília

 

