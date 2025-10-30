Asa Norte e Planaltina terão interrupção de energia na quinta (30/10)

Nesta quinta (30), alguns endereços na Asa Norte e Planaltina terão interrupção no fornecimento de energia elétrica. O corte será feito para a melhoria e modernização da rede elétrica dos locais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Leia também: Pedestre que sofreu descarga elétrica será indenizado pela Neoenergia e CEB
Na Asa Norte, os moradores da SEPN 711/911 ficarão sem abastecimento das 10h às 16h, enquanto em Planaltina, o Núcleo Rural Jardim PAD-DF, MDE 18, terá suspensão temporária das 9h às 15h.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
A Neoenergia destaca que, caso acabe a energia em outra região do DF além das com desligamento programado, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116.
*Com informações da Agência Brasília