Cemitérios terão funcionamento especial no Dia de Finados

Os cemitérios do Distrito Federal terão horário ampliado no Dia de Finados, neste domingo (2/11). De acordo com a Campo da Esperança Serviços Ltda., concessionária responsável pela administração das seis unidades do DF — Asa Sul, Brazlândia, Gama, Planaltina, Taguatinga e Sobradinho — os portões serão abertos às 7h, uma hora mais cedo do que o habitual. A entrada de visitantes será permitida até as 18h, e o encerramento das atividades ocorrerá às 19h. O atendimento ao público nas administrações dos cemitérios funcionará das 7h às 18h, enquanto o atendimento telefônico, pelo número (61) 3245-7841, seguirá até as 19h. Velórios e sepultamentos ocorrerão normalmente.

Para facilitar o acesso, a entrada de pedestres será liberada pelo portão principal de cada cemitério. No Campo da Esperança da Asa Sul, três acessos estarão disponíveis: o portão ao lado do Templo da Boa Vontade, o portão voltado para o Parque da Cidade (próximo ao Estacionamento 6) e o acesso pelo Setor Policial, perto do ponto de ônibus. A circulação de veículos dentro dos cemitérios estará restrita. Na Asa Sul, em Taguatinga, no Gama e em Sobradinho, apenas carros com autorização de vaga especial para idosos, pessoas com deficiência ou pessoas autistas poderão entrar. A autorização é a mesma utilizada em estacionamentos públicos e privados ao longo do ano. Já nas unidades de Planaltina e Brazlândia, a entrada de veículos será proibida. Veículos de imprensa terão acesso mediante autorização da Secretaria de Justiça, porém caminhões e vans não poderão entrar para não comprometer as áreas de estacionamento.

A concessionária também vai oferecer transporte interno gratuito nos cemitérios da Asa Sul, Taguatinga, Gama e Sobradinho. Vans circularão durante todo o dia, com intervalo médio de 15 minutos, partindo sempre da entrada principal. Para ajudar os visitantes a localizar os jazigos, haverá atendentes e terminais de consulta de endereços. A busca poderá ser feita informando o nome completo da pessoa sepultada. Nos cemitérios de Sobradinho, Planaltina e Brazlândia haverá um terminal em cada unidade; no Gama, serão três; e em Taguatinga e Asa Sul, seis terminais, além de totens de autoatendimento. Também será possível fazer a pesquisa pelo celular, por meio de QR Codes afixados nas entradas.

A operação contará com reforço no atendimento e na segurança. Ao todo, 174 funcionários da Campo da Esperança — entre atendentes, sepultadores e equipes de apoio — estarão distribuídos pelas unidades, além de 21 atendentes extras e 20 novos terminais de consulta. A segurança interna será realizada por equipe privada contratada pela concessionária, enquanto a área externa contará com apoio da Polícia Militar (PMDF). Também participam da ação a Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Justiça, DF Legal, administrações regionais, Polícia Civil, Detran-DF, DER-DF e Corpo de Bombeiros. Não será permitida a presença de vendedores ambulantes dentro dos cemitérios.

Representantes de diversas religiões estarão nas unidades ao longo do dia com programações próprias. A Arquidiocese de Brasília realizará missas nos seis cemitérios do Distrito Federal.