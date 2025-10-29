Finados: Templo da Boa Vontade promove plantão de assistência espiritual

O Templo da Boa Vontade (TBV) fica na 915 Sul - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O Templo da Boa Vontade (TBV) promove, desta quinta-feira (30/10) a domingo (2/11), o plantão de assistência espiritual por ocasião do dia de Finados. O evento pretende amenizar a dor e a saudade daqueles que perderam entes queridos. O TBV é uma instituição ecumênica, que acolhe pessoas de todas as tradições religiosas, espirituais e filosóficas, incluindo não religiosas.

A programação conta com meditações, orações de hora em hora, apresentações musicais e atividades espirituais. O espaço do TBV, na 915 Sul, é propício para reflexões, com diversos ambientes abertos diariamente, das 8h às 20h, para visitação e meditação.

Na quinta-feira (30/10), os interessados poderão participar da “Meditação Ecumênica com Jesus!”, às 19h, na Sala Egípcia do TBV, além de uma atividade de escrita de cartas para entes falecidos. Enquanto no sábado (1º/11), o TBV promove a Cruzada do Novo Mandamento de Jesus — Reunião da Comunhão com Deus, às 16h, quando os participantes receberão uma rosa branca para peregrinar na Espiral na Nave do TBV.

A programação do Dia de Finados, no domingo (2/11), tem início às 8h45, com momentos de espiritualidade ecumênica, preces a cada hora e distribuição de panfletos e publicações com mensagens fraternas e ecumênicas, das 9h às 15h. Também será disponibilizado o livro de preces do Templo da Boa Vontade para quem desejar incluir os nomes de seus entes queridos.

Confira a programação completa:

Quinta-feira (30/10), às 19h: Meditação Ecumênica com Jesus

Sábado (1º/11), às 16h: Cruzada do Novo Mandamento de Jesus — Reunião da Comunhão com Deus

Domingo (2/11), das 8h45 às 18h: Momentos de Espiritualidade Ecumênica e preces a cada hora

Das 9h às 15h: Distribuição de panfletos e convite para tomar da água fluidificada

Às 12h: Hora do Ângelus, com imposição de mãos individual

16h30: Momento “Os Mortos Não Morrem” na Sala Egípcia

17h: Caminhada na Espiral, com a possibilidade de deixar cartas na Pia Sagrada para os entes queridos

17h45: Preparação musical para a Hora do Ângelus

18h: Hora do Ângelus, onde serão elevados os pedidos contidos nas cartas à Maria Santíssima