Imagine Dragons agita público brasiliense em show no Mané Garrincha

Pela primeira vez em Brasília, Imagine Dragons agitam o público - (crédito: Ed Alves/CB/D.A.Press)

Com blusas e faixas temáticas, o público brasiliense compareceu em peso ao Mané Garrincha na noite desta quarta-feira (29/10) para assistir à banda norte-americana Imagine Dragons. Passando por apenas três cidades na turnê brasileira, o grupo arrastou fãs até de outros estados do Centro-Oeste.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Um exemplo é Daiana Lopes, artista plástica de 24 anos, que veio de Gurupira, Tocantins, para a apresentação. “Eu estou esperando esse show já tem uns 10 anos. Sou fã que desde que eles lançaram Demons e Radioactive. Desde então, sonhei muito em estar aqui”, celebrou a fã.

Leia mais: Lagum relembra histórico com Brasília em abertura de show do Imagine Dragons



“Eu ainda não estou acreditando. Quando eu entrei no estádio, meu olho encheu d’água”, disse emocionada.

Luna Saunders, social media de 49 anos, também realizou um sonho ao assistir o show. “Comprei o ingresso na pré-venda”, lembra a brasiliense. “Faz tempo que não temos uma banda de rock atual e eles tem uma pegada muito bacana”, elogia.

Leia mais: Wanessa Camargo teria traído Marcus Buaiz com vocalista do Imagine Dragons

Os norte-americano subiram aos palcos com menos de 10 minutos de atraso e abriram o show com Fire in these hills, faixa de Loom, álbum que dá nome à turnê.