Imagine Dragons agita público brasiliense em show no Mané Garrincha

Com blusas e faixas temáticas, o público brasiliense compareceu em peso ao Mané Garrincha na noite desta quarta-feira (29/10) para assistir à banda norte-americana Imagine Dragons. Passando por apenas três cidades na turnê brasileira, o grupo arrastou fãs até de outros estados do Centro-Oeste.
Um exemplo é Daiana Lopes, artista plástica de 24 anos, que veio de Gurupira, Tocantins, para a apresentação. “Eu estou esperando esse show já tem uns 10 anos. Sou fã que desde que eles lançaram Demons e Radioactive. Desde então, sonhei muito em estar aqui”, celebrou a fã.
“Eu ainda não estou acreditando. Quando eu entrei no estádio, meu olho encheu d’água”, disse emocionada.
Luna Saunders, social media de 49 anos, também realizou um sonho ao assistir o show. “Comprei o ingresso na pré-venda”, lembra a brasiliense. “Faz tempo que não temos uma banda de rock atual e eles tem uma pegada muito bacana”, elogia.
Os norte-americano subiram aos palcos com menos de 10 minutos de atraso e abriram o show com Fire in these hills, faixa de Loom, álbum que dá nome à turnê.
