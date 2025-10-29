InícioDiversão e Arte
Imagine Dragons agita público brasiliense em show no Mané Garrincha

O show desta quarta (29) marcou a estreia do grupo norte-americano em terras brasilienses. Fãs da capital e de demais localidades do Centro-Oeste foram ao Mané Garrincha prestigiar a apresentação

Pela primeira vez em Brasília, Imagine Dragons agitam o público - (crédito: Ed Alves/CB/D.A.Press)

Com blusas e faixas temáticas, o público brasiliense compareceu em peso ao Mané Garrincha na noite desta quarta-feira (29/10) para assistir à banda norte-americana Imagine Dragons. Passando por apenas três cidades na turnê brasileira, o grupo arrastou fãs até de outros estados do Centro-Oeste.

Um exemplo é Daiana Lopes, artista plástica de 24 anos, que veio de Gurupira, Tocantins, para a apresentação. “Eu estou esperando esse show já tem uns 10 anos. Sou fã que desde que eles lançaram Demons e Radioactive. Desde então, sonhei muito em estar aqui”, celebrou a fã.

“Eu ainda não estou acreditando. Quando eu entrei no estádio, meu olho encheu d’água”, disse emocionada.

Luna Saunders, social media de 49 anos, também realizou um sonho ao assistir o show. “Comprei o ingresso na pré-venda”, lembra a brasiliense. “Faz tempo que não temos uma banda de rock atual e eles tem uma pegada muito bacana”, elogia.

Os norte-americano subiram aos palcos com menos de 10 minutos de atraso e abriram o show com Fire in these hills, faixa de Loom, álbum que dá nome à turnê.

Isabela Berrogain

Repórter

Apaixonada pelo mundo cultural, jornalista com foco na cobertura de música, televisão, streaming e gastronomia. Graduada pela Universidade de Brasília (UnB).

Por Isabela Berrogain
postado em 29/10/2025 22:26
