Ibaneis critica atuação do Judiciário e do Ministério Público

Durante a entrega de 125 novas viaturas à Polícia Militar (PMDF), ontem, o governador Ibaneis Rocha (MDB) criticou o que considera falhas do sistema de Justiça na punição de criminosos. Em discurso durante a solenidade realizada na Praça do Buriti, o chefe do Executivo afirmou que o Poder Judiciário e o Ministério Público estariam "ausentes" na proteção da sociedade e que a legislação atual não tem garantido a permanência da prisão de infratores.

"Nós temos que chamar a responsabilidade das demais autoridades, do Ministério Público e do Poder Judiciário, para que a Polícia Militar não saia envergonhada, porque o bandido vai para a rua antes de o policial sair da delegacia e volta a delinquir. O policial volta para casa decepcionado, porque fica enxugando gelo. Isso tem que ser dito. Só assim a nossa sociedade será protegida. Nós estamos presentes, quem está ausente é a legislação, o Poder Judiciário e o Ministério Público", destacou Ibaneis.

A declaração de Ibaneis ocorre em um contexto de recorrentes discursos de autoridades locais em defesa de maior rigor penal e de críticas ao sistema de Justiça. O governador, que é advogado e ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Distrito Federal (OAB-DF), defendeu a valorização das forças de segurança e disse que o Executivo faz a sua parte ao investir em estrutura e efetivo.

"Quero fazer uma saudação muito especial às forças policiais do Distrito Federal pelo belíssimo trabalho que fazem. Não é fácil cuidar da segurança da capital da República. A gente só tem a agradecer, e nada melhor do que fazer entregas de equipamentos de qualidade para que a nossa população se sinta segura", afirmou.

Em nota, o Ministério Público (MPDFT) ressaltou que zela pela correta aplicação da legislação. "Isso inclui requerer ao Judiciário a prisão preventiva ou outras medidas cautelares contra suspeitos, mas apenas quando estão presentes os rigorosos requisitos legais", pontuou. O Correio procurou também o Tribunal de Justiça do Distrito Federal(TJDFT), que não se manifestou até o fechamento desta edição.

Viaturas

A cerimônia marcou a entrega de parte das 248 viaturas adquiridas pelo GDF com recursos de emendas parlamentares e dos fundos Nacional de Segurança Pública (FNSP) e Constitucional do Distrito Federal (FCDF). Com o novo reforço, a Polícia Militar soma cerca de 1,4 mil veículos recebidos desde 2019. De acordo com o relatório de investimentos do governo, de 2019 a 2025 foram destinados R$ 339,4 milhões à modernização das forças de segurança, incluindo obras, equipamentos e veículos.

Ibaneis ressaltou que o Executivo tem cumprido compromissos assumidos com as corporações, como a nomeação de novos policiais e o encaminhamento de reajustes salariais. "Somos o governo que mais nomeou policiais militares na história do DF. São mais de cinco mil PMs convocados, sem contar as nomeações na Polícia Civil e no Corpo de Bombeiros. Até dezembro, mais 1,2 mil praças devem reforçar o policiamento nas ruas", afirmou.

A vice-governadora Celina Leão (PP) acompanhou a solenidade e reforçou o discurso de apoio à corporação. "A renovação da frota é fundamental para garantir agilidade no atendimento à população e melhores condições de trabalho para os nossos policiais militares", disse.

A comandante-geral da PMDF, coronel Ana Paula Barros Habka, classificou a entrega como "mais uma conquista" para a corporação. "Vamos manter a segurança pública do Distrito Federal como a cidade mais segura e a Polícia Militar vai demonstrar isso. É para isso que a gente tem que dar dignidade e segurança aos nossos policiais militares, para que eles trabalhem com firmeza em todas as habilidades aprendidas nos nossos cursos", destacou.

O secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, também destacou o impacto do investimento. "Essa é mais uma entrega importantíssima para uma corporação que realmente entrega resultados. Eles merecem ter a melhor estrutura possível, e quem agradece é a sociedade do Distrito Federal", afirmou.