Exposição sobre o feminicídio retrata luta contra violência de gênero

Exposição "Todos Contra o Feminicídio" terá abertura nesta sexta-feira (31/10) - (crédito: Divulgação )

A abertura da exposição Todos contra o feminicídio será nesta sexta-feira (31/10), às 19h, na Biblioteca Demonstrativa. A mostra busca retratar, de forma política e sensível, a luta contra a violência de gênero.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A solenidade contará com sarau musical, bate-papo com a escritora e psicanalista Nilza Souza, uma das coordenadoras do projeto Sarau Contra o Feminicídio, e coquetel com apresentações musicais de Janete Góes, Jorge Luiz e Divas Poetas Danças Populares.

Leia também: Famílias fizeram acordo para desocupar hotel em Taguatinga

A exposição, realizada pelo Mulherio das Letras DF, Secretaria da Mulher do Distrito Federal, Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Universidade de Brasília (UnB), estará aberta para visitação até 31 de dezembro de 2025 com entrada gratuita de segunda a sexta, das 8h às 18h.

* Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel