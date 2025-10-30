InícioCidades DF
Exposição sobre o feminicídio retrata luta contra violência de gênero

A mostra, que busca retratar de forma política e sensível a luta contra a violência de gênero, estará aberta para visitação até 31 de dezembro, com entrada gratuita

Exposição
Exposição "Todos Contra o Feminicídio" terá abertura nesta sexta-feira (31/10) - (crédito: Divulgação )

A abertura da exposição Todos contra o feminicídio será nesta sexta-feira (31/10), às 19h, na Biblioteca Demonstrativa. A mostra busca retratar, de forma política e sensível, a luta contra a violência de gênero. 

A solenidade contará com sarau musical, bate-papo com a escritora e psicanalista Nilza Souza, uma das coordenadoras do projeto Sarau Contra o Feminicídio, e coquetel com apresentações musicais de Janete Góes, Jorge Luiz e Divas Poetas Danças Populares.

A exposição, realizada pelo Mulherio das Letras DF, Secretaria da Mulher do Distrito Federal, Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Universidade de Brasília (UnB), estará aberta para visitação até 31 de dezembro de 2025 com entrada gratuita de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Walkyria Lagaci

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiando na editoria Cidades DF do Correio Braziliense.

Por Walkyria Lagaci
postado em 30/10/2025 12:59 / atualizado em 30/10/2025 13:00
