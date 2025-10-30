Motociclista e motorista ficam feridos após colisão na DF-128

Um motociclista e um motorista ficaram feridos após uma colisão entre um carro de passeio e uma motocicleta na DF-128, sentido Planaltina de Goiás. Ambos os condutores apresentavam escoriações leves após o sinistro de trânsito. As causas da colisão ainda não foram identificadas.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foram acionadas para o atendimento e prestaram os primeiros socorros às vítimas. Eles foram avaliados no local e, apesar dos ferimentos, não precisaram ser encaminhados ao hospital.

Durante o atendimento, os bombeiros controlaram a área para garantir a segurança na via. O trânsito não chegou a ser bloqueado, e os próprios condutores providenciaram guinchos para remover os veículos.