InícioCidades DF
ACIDENTE

Motociclista e motorista ficam feridos após colisão na DF-128

Acidente entre carro e moto ocorreu na noite de quarta-feira (29/10), sentido Planaltina de Goiás

Colisão entre carro e moto na DF-128 - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Colisão entre carro e moto na DF-128 - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um motociclista e um motorista ficaram feridos após uma colisão entre um carro de passeio e uma motocicleta na DF-128, sentido Planaltina de Goiás. Ambos os condutores apresentavam escoriações leves após o sinistro de trânsito. As causas da colisão ainda não foram identificadas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Canal do WhatsApp

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foram acionadas para o atendimento e prestaram os primeiros socorros às vítimas. Eles foram avaliados no local e, apesar dos ferimentos, não precisaram ser encaminhados ao hospital.

Durante o atendimento, os bombeiros controlaram a área para garantir a segurança na via. O trânsito não chegou a ser bloqueado, e os próprios condutores providenciaram guinchos para remover os veículos. 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
DC
DC

Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 30/10/2025 12:22
SIGA
x