Protocolo Antirracista será lançado para escolas do Distrito Federal

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) lançará o Protocolo Antirracista para as escolas públicas do DF em 12 de novembro. O documento reúne diretrizes e ações voltadas à prevenção e ao enfrentamento do racismo nas instituições de ensino.

O protocolo voltado a professores, gestores, coordenadores, orientadores e demais profissionais da comunidade escolar, tem intuito de prevenir e combater o racismo e outras formas de discriminação, orientar o planejamento e a avaliação de currículos, projetos e práticas pedagógicas voltadas à promoção da diversidade e da igualdade racial.

Além disso, o documento define fluxos de atuação em casos de racismo, diferenciando procedimentos conforme o envolvido seja estudante, criança, adolescente ou profissional da educação. A apresentação oficial será feita pela SEE, com mediação do promotor de justiça Anderson de Andrade (Proeduc).

A iniciativa é fruto da audiência pública sobre educação para as relações étnico-raciais realizada pelo MPDFT em junho de 2024, e integra os compromissos da SEE com a Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola (PNEERQ).

Elaborado pela Secretaria de Educação do DF (SEE), com a participação de representantes de escolas e coordenações regionais de ensino, o protocolo contou com a colaboração do Núcleo de Enfrentamento à Discriminação (NED) e da Promotoria de Justiça de Defesa da Educação (Proeduc) do MPDFT.

