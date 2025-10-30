Grupo cover Guerreiras do K-pop faz show gratuito em Brasília

Integrando o evento de halloween Booo-levard do Boulevard Shopping, uma apresentação gratuita do grupo cover Guerreiras do Kpop, será realizada sábado (1/11), a partir das 16h. Com performances vibrantes e interatividade com o público, a apresentação encena o filme de sucesso da Netflix que conquistou crianças e adultos.
O grupo de Fortaleza apresenta a história lúdica de Rumi, Mira e Zoey, as Huntrix, que utilizam suas vozes mágicas para combater monstros disfarçados de boyband — os Saja Boys. O espetáculo mescla bom humor, danças e lutas coreografadas para encantar o público.
Enquanto a apresentação não começa, o evento oferece outras opções de entretenimento, como a tradicional caça aos doces, destinados à turma infantil de três a 12 anos. As guloseimas estarão espalhadas e escondidas em diversas áreas do shopping. Os mapas serão entregues no dia do evento. Com 400 vagas, as inscrições ainda estão abertas.
Completando a programação, o camarim horripilante temático estará à disposição do público de 14h às 17h. Na instalação, ocorrerá interação com personagens e distribuição de algodão-doce durante toda a tarde.
SERVIÇO:
Booo-levard – Halloween do Boulevard Shopping
Dia 1º de novembro, das 14h às 17h
14h às 17h Camarim horripilante, parada e fotos com os personagens, distribuição de algodão-doce.
14h - Abertura do balcão para retirada dos mapas
15h – Caça aos Doces
16h – Show “Guerreiras K-Pop Cover”