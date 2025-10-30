Grupo cover Guerreiras do K-pop faz show gratuito em Brasília

O grupo de Fortaleza se apresenta de graça no Boulevard Shopping - (crédito: Divulgação)

Integrando o evento de halloween Booo-levard do Boulevard Shopping, uma apresentação gratuita do grupo cover Guerreiras do Kpop, será realizada sábado (1/11), a partir das 16h. Com performances vibrantes e interatividade com o público, a apresentação encena o filme de sucesso da Netflix que conquistou crianças e adultos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O grupo de Fortaleza apresenta a história lúdica de Rumi, Mira e Zoey, as Huntrix, que utilizam suas vozes mágicas para combater monstros disfarçados de boyband — os Saja Boys. O espetáculo mescla bom humor, danças e lutas coreografadas para encantar o público.

Enquanto a apresentação não começa, o evento oferece outras opções de entretenimento, como a tradicional caça aos doces, destinados à turma infantil de três a 12 anos. As guloseimas estarão espalhadas e escondidas em diversas áreas do shopping. Os mapas serão entregues no dia do evento. Com 400 vagas, as inscrições ainda estão abertas.

Leia também: Famílias fizeram acordo para desocupar hotel em Taguatinga

Completando a programação, o camarim horripilante temático estará à disposição do público de 14h às 17h. Na instalação, ocorrerá interação com personagens e distribuição de algodão-doce durante toda a tarde.

SERVIÇO:

Booo-levard – Halloween do Boulevard Shopping

Dia 1º de novembro, das 14h às 17h

14h às 17h Camarim horripilante, parada e fotos com os personagens, distribuição de algodão-doce.

14h - Abertura do balcão para retirada dos mapas

15h – Caça aos Doces

16h – Show “Guerreiras K-Pop Cover”