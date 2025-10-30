Defensoria Pública faz 29ª edição do Dia da Mulher com serviços gratuitos - (crédito: Divulgação Ascom DPDF)

A Defensoria Pública do Distrito Federal fará, na próxima segunda-feira (3/11), a 29ª edição do Dia da Mulher, ação que oferece atendimento integral e gratuito a mulheres em situação de vulnerabilidade. O evento será das 8h às 14h, no Núcleo da instituição, que fica no Setor Comercial Norte, quadra 1, bloco G, loja 1 — Edifício Rossi Esplanada Business, próximo ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

Criado em maio de 2023, o projeto se consolidou como uma das principais iniciativas sociais da Defensoria, com mais de 52 mil atendimentos realizados em pouco mais de um ano. A ação ocorre sempre na primeira segunda-feira útil de cada mês, oferecendo atendimento jurídico especializado, encaminhamentos à rede de proteção à mulher, exames de DNA, serviços de saúde, atividades de bem-estar, oficinas de capacitação e outras atividades voltadas ao fortalecimento feminino.

A programação conta com parcerias entre órgãos públicos, universidades e instituições privadas, ampliando a oferta de serviços a cada edição. Entre os atendimentos disponíveis, estão requerimento de passe livre para mulheres vítimas de violência, exames de DNA gratuitos, mediação e conciliação, orientação jurídica, mamografia, exames preventivos, atendimento psicológico, multivacinação, aferição de pressão arterial, corte de cabelo, capacitação profissional, emissão de documentos e acesso a programas de emprego e renda.

Participam da ação diversas secretarias do Governo do Distrito Federal, além de instituições como o Sesc, Senac, Codhab, Caixa Econômica, Neoenergia, Caesb, BRB Mobilidade, Tribunal de Justiça do DF e Procuradoria Especial da Mulher da CLDF.