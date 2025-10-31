Golpistas usavam cartões clonados para compras em comércios do Lago Norte

Criminosos chegaram a gastar mais de R$54 mil em loja - (crédito: Divulgação: PCDF)

Por Laíza Ribeiro*—Um grupo criminoso aplicou uma série de golpes em estabelecimentos do Lago Norte utilizando cartões clonados para realizar compras de alto valor. De acordo com as investigações, os suspeitos — três homens, com idades entre 28 e 36 anos — agiam em conjunto para efetuar várias transações fraudulentas em conveniências e lojas da região.

Em apenas uma tarde, os golpistas fizeram compras em três conveniências que pertenciam à mesma rede de postos de gasolina, gastando mais de R$ 4 mil em bebidas alcoólicas e outros produtos. Em outro caso, dois dos integrantes do grupo adquiriram cinco aparelhos iPhone em uma loja de um shopping do Lago Norte, totalizando um prejuízo de mais de R$ 54 mil.

Todos os valores foram pagos com cartões clonados, o que chamou a atenção dos comerciantes após a confirmação de que as transações eram fraudulentas. As investigações apontam que os suspeitos utilizavam veículos para se deslocar entre os pontos de compra e evitar levantar suspeitas.

Durante o cumprimento de mandados judiciais nesta sexta-feira (31/10), parte dos bens adquiridos com os cartões clonados foi localizada, incluindo um dos celulares que foram comprados no shopping.

Segundo o delegado adjunto da 9ª Delegacia de Polícia, Ronney Marcelo, a investigação agora busca entender completamente o funcionamento do esquema de clonagem e identificar outros possíveis envolvidos.

A Polícia Civil reforça o alerta para que os comerciantes fiquem atentos a transações suspeitas e confiram com cuidado o comportamento de clientes e as informações dos cartões utilizados nas compras.

