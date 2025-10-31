Dupla é presa por pesca predatória com 100 kg de camarão no Lago Paranoá

Dois homens, de 48 e 58 anos, foram presos por pesca predatória na noite de quinta-feira (30) no Lago Paranoá, em Brasília. A prisão foi feita por policiais do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) durante patrulhamento lacustre.
De acordo com a corporação, os agentes — que integravam o 5º Curso de Operações Lacustres — localizaram uma canoa com dezenas de armadilhas do tipo “covo”, cada uma contendo camarões em seu interior. O uso desse equipamento é proibido no lago, conforme a legislação ambiental.
Foram apreendidas 50 armadilhas e cerca de 100 quilos de camarão. Os dois suspeitos se identificaram como pescadores profissionais, mas o material encontrado caracterizava pesca predatória, segundo a Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998) e a Instrução Normativa nº 43/2004 do Ibama.
A dupla foi levada à 1ª Delegacia de Polícia, onde foi autuada em flagrante. Segundo o BPMA, a operação faz parte das ações de fiscalização e preservação dos recursos naturais do Distrito Federal.
