Chuvas vão continuar no fim de semana em Brasília

O Distrito Federal amanheceu sob um céu fechado e ventos moderados nesta sexta-feira (31/10). As chuvas deverão continuar ao longo do dia e há a possibilidade de pancadas mais fortes em alguns pontos. O céu deve permanecer encoberto, com poucas aberturas de sol.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas podem variar um pouco, com máximas entre 29°C e 30°C. A mínima prevista é de 20°C. A umidade relativa do ar segue alta, oscilando entre 45% e 95%, deixando o ar mais úmido e trazendo a sensação de alívio em relação ao calor dos últimos dias.

Para o final de semana, o cenário não muda muito. As chuvas devem continuar, com momentos de trégua entre uma pancada e outra. O clima se mantém ameno e úmido.

É importante lembrar de sempre manter um guarda-chuva por perto, além de evitar se abrigar debaixo de árvores.

