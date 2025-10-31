Chuvas vão continuar no fim de semana em Brasília

Laíza Ribeiro*
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O Distrito Federal amanheceu sob um céu fechado e ventos moderados nesta sexta-feira (31/10). As chuvas deverão continuar ao longo do dia e há a possibilidade de pancadas mais fortes em alguns pontos. O céu deve permanecer encoberto, com poucas aberturas de sol.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas podem variar um pouco, com máximas entre 29°C e 30°C. A mínima prevista é de 20°C. A umidade relativa do ar segue alta, oscilando entre 45% e 95%, deixando o ar mais úmido e trazendo a sensação de alívio em relação ao calor dos últimos dias.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Para o final de semana, o cenário não muda muito. As chuvas devem continuar, com momentos de trégua entre uma pancada e outra. O clima se mantém ameno e úmido.
É importante lembrar de sempre manter um guarda-chuva por perto, além de evitar se abrigar debaixo de árvores.
*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer
Saiba Mais
- Cidades DF Homem fica ferido após ser atropelado por trem no Guará
- Cidades DF Dupla é presa por pesca predatória com 100 kg de camarão no Lago Paranoá
- Cidades DF Jovem morre após ser atropelado por um carro na descida do Colorado
- Cidades DF São Sebastião e Lago Norte ficam sem energia nesta sexta-feira