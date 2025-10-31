DF apreende R$ 45,7 milhões em mercadorias irregulares

Somente no DF, o saldo já ultrapassa os R$ 45,7 milhões em apreensões de mercadorias, com crédito tributário (multas e juros devidos) de cerca de R$ 24 milhões. - (crédito: Receita do Distristo Federal )

A Secretaria de Economia do Distrito Federal (Seec-DF) apresentou, em coletiva nesta sexta-feira (31/10), o balanço da participação do GDF na Operação Fronteira, ação nacional de combate ao contrabando, descaminho e tráfico de drogas realizada em parceria com a Receita Federal, Polícia Federal e diversos órgãos de fiscalização e segurança. No DF, as apreensões somaram R$ 45,7 milhões em mercadorias irregulares, com crédito tributário estimado em cerca de R$ 24 milhões.

De acordo com o auditor fiscal Gladiston Matias, gerente de fiscalização de mercadorias em trânsito, as ações no Distrito Federal ocorreram entre 20 e 31 de outubro, com foco em transportadoras, aeroportos e rodovias. “Durante esse período, fiscalizamos operações que totalizaram cerca de R$ 137 milhões em mercadorias com irregularidades, o que resultou em um crédito tributário de aproximadamente R$ 37 milhões”, detalhou.

Matias destacou que o trabalho tem ênfase na fiscalização do ICMS, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, de competência do DF. “Fiscalizamos todos os tipos de produtos, bebidas, cigarros, eletrônicos, roupas e alimentos. Quando há irregularidade, a mercadoria é apreendida e o contribuinte responde pelo imposto devido e pelas multas correspondentes”, explicou o auditor.

O coordenador de fiscalização tributária Silvino Nogueira reforçou que o objetivo central é combater a sonegação e proteger o mercado interno. Segundo ele, os números levantados indicam irregularidades na casa dos R$ 46 milhões, com crédito tributário aproximado de R$ 23 milhões. “Também apuramos cerca de R$ 14 milhões em imposto de importação sobre uma base de cálculo de R$ 78 milhões em mercadorias”, informou.

A operação também revelou práticas de fraude documental e simulação de carga, como a declaração de produtos diferentes dos transportados. “Já encontramos casos em que a nota fiscal indicava óleo, mas a carga era de bebidas. Por isso, fazemos a verificação física das mercadorias para garantir a idoneidade da nota”, acrescentou Nogueira.

Lançada oficialmente no dia 20 de outubro, a Operação Fronteira 2025 contou com representantes da Receita Federal, Polícia Federal, Anvisa, Vigilância Agropecuária e Polícia Civil do DF.