Projeto Norte Sonoro promove música regional na Fercal e em Sobradinho

O circuito anual de apresentações do projeto Norte Sonoro, da música e cultura popular da região norte do Distrito Federal vai até maio de 2026. No total, são 296 shows ao longo de seis meses, de outubro de 2025 a maio de 2026, em Sobradinho, Sobradinho II e Fercal. As programações podem ser acompanhadas por meio do instagram: @adcrdf.culturasregionais.

A iniciativa da Associação dos Defensores das Culturas Regionais do Distrito Federal (ADCR/DF), em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (SECEC-DF), tem como propósito tornar as feiras e espaços públicos da região em centros de produção cultural, envolvendo 500 músicos locais.

As apresentações acontecem semanalmente em diversas festas de Sobradinho I e II e Fercal, com 15 a 25 apresentações por local. Entre as novidades da segunda edição do evento está a inclusão do Restaurante Comunitário de Sobradinho como um dos pontos de realização dos shows.

Confira todos os locais:

* Feira Livre DF 420 – Sobradinho



* Feira Livre DF 425 – Contagem / Sobradinho

* Feira da Lua de Sobradinho II

* Restaurante Comunitário de Sobradinho

* Feira Modelo de Sobradinho

* Centro de Convivência do Idoso – Sobradinho

* Feira do Alto da Boa Vista

* Feira da Lua do Condomínio RK – Sobradinho II

* Feira da Lua da Fercal

* Feira Permanente de Sobradinho II