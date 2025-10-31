InícioDiversão e Arte
20º Salão do Artesanato terá mais de 300 artesãos e artistas de 7 estados

Com mais de 300 artesãos, oficinas de gastronomia e apresentações musicais, 20º Salão do Artesanato acontece entre os dias 5 e 9 de novembro

Pavilhão do Parque da Cidade recebe 20º Salão do Artesanato entre 5 e 9 de novembro - (crédito: Divulgação)
De 5 a 9 de novembro, o Pavilhão do Parque da Cidade recebe o 20º Salão do Artesanato, com representantes de sete estados brasileiros e mais de 300 artesãos. O público também pode aproveitar oficinas de gastronomia, com inscrições no local, e shows de música. A entrada é gratuita. 

As obras comercializadas foram desenvolvidas a partir de técnicas manuais, como costura e bordado, ou artesanais, como pintura, escultura e moldagem. No total, 12 atrações musicais compõem a programação. Entre elas, estão Roberta Campos, Nando Dezotti, Orquestra Alada do Fuá do Seu Estrelo, Rosana Brown, Joe & Kiko Péres e Ariston Lima.

Com apoio da Secretaria de Turismo do Distrito Federal, artistas brasilienses expõem obras inspiradas nas formas, cores e flores do cerrado. Bens da produção rural do DF, como vinhos, cachaças, doces e frutas secas, também estarão disponíveis ao público. As oficinas gastronômicas abordam os doces do cerrado, pães, peixes e pratos típicos de Goiás e Minas Gerais

O evento também tem participações especiais dos governos da Paraíba, que traz os tradicionais enxovais, rendas e bordados do estado; Goiás, com destaque para o uso criativo de matérias-primas do cerrado; e Minas Gerais, combinando a cerâmica, bordado, pedra-sabão, entalhe em madeira e ferro artesanal. 

Serviço

20º Salão do Artesanato

De 5 a 9 de novembro, no Pavilhão do Parque da Cidade. Entrada gratuita. 

