20º Salão do Artesanato terá mais de 300 artesãos e artistas de 7 estados

De 5 a 9 de novembro, o Pavilhão do Parque da Cidade recebe o 20º Salão do Artesanato, com representantes de sete estados brasileiros e mais de 300 artesãos. O público também pode aproveitar oficinas de gastronomia, com inscrições no local, e shows de música. A entrada é gratuita.

As obras comercializadas foram desenvolvidas a partir de técnicas manuais, como costura e bordado, ou artesanais, como pintura, escultura e moldagem. No total, 12 atrações musicais compõem a programação. Entre elas, estão Roberta Campos, Nando Dezotti, Orquestra Alada do Fuá do Seu Estrelo, Rosana Brown, Joe & Kiko Péres e Ariston Lima.

Com apoio da Secretaria de Turismo do Distrito Federal, artistas brasilienses expõem obras inspiradas nas formas, cores e flores do cerrado. Bens da produção rural do DF, como vinhos, cachaças, doces e frutas secas, também estarão disponíveis ao público. As oficinas gastronômicas abordam os doces do cerrado, pães, peixes e pratos típicos de Goiás e Minas Gerais.



O evento também tem participações especiais dos governos da Paraíba, que traz os tradicionais enxovais, rendas e bordados do estado; Goiás, com destaque para o uso criativo de matérias-primas do cerrado; e Minas Gerais, combinando a cerâmica, bordado, pedra-sabão, entalhe em madeira e ferro artesanal.

Serviço

20º Salão do Artesanato

De 5 a 9 de novembro, no Pavilhão do Parque da Cidade. Entrada gratuita.