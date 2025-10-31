InícioDiversão e Arte
Programação artística leva debate ambiental a escolas públicas do DF

Com espetáculos e oficinas, 2º Encontro Cunhatã Cerratense — Arte, Educação e Natureza na Primeira Infância começa na próxima segunda-feira (3/11)

Grupo Camerata Caira, composto por, da esquerda para a direita, Sandro Alves, Edson Arcanjo, Isabella Rovo, Victor Batista e Nelson Latif se apresenta no 2º Encontro Cunhatã Cerratense - (crédito: Davy Placido)
De segunda-feira (3/11) a 9 de novembro, o 2º Encontro Cunhatã Cerratense – Arte, Educação e Natureza na Primeira Infância leva a escolas públicas do Distrito Federal programação que propõe reflexões a respeito da biodiversidade do Cerrado. O espetáculo É o Bicho! e oficinas circulam por diferentes regiões administrativas.

O projeto foi idealizado pela coreógrafa e diretora Andrea Jabor e pela cantora e arte-educadora Isabella Rovo, integrante do grupo Camerata Caipira. Roda de conversa na Escola Técnica de Brasília (ETB), com Maria Eugênia Tita, Tico Magalhães, Nicolas Behr e Luciana Meireles, na sexta-feira (6/10), é um dos destaques da programação.

Cunhatã, na língua tupi, significa “menina”, e cerratense é o adjetivo utilizado pelo historiador Paulo Bertram para se referir aos habitantes do bioma, o que compõe o nome da iniciativa.

Confira a programação completa:


Apresentações do espetáculo É o Bicho! em escolas públicas

Segunda-feira (3/11) - CEI 01 Sobradinho, às 10h30 à 13h30

Terça-feira (4/11) - CEI 01 Paranoá, às 10h30 à 13h30

Quarta-feira (5/11)- CEIAC Taguatinga, às 10h30

Quarta-feira (5/11) - Escola Bilíngue Taguatinga, às 14h


Oficina de Danças Tradicionais Brasileiras, com Maria Eugênia Tita

Quarta-feira (5/11), às 15h, na Escola Bilíngue Taguatinga

(Aberto a professores do DF, mediante inscrição pelo telefone (61) 99353-9043 ou

na bio @cameratacaipira)


Roda de conversa com artistas

Quinta-feira (6/11), das 9h às 12h, na Escola Técnica de Brasília (ETB), em Águas Claras

Participações: Tico Magalhães, Luciana Meireles, Maria Eugênia Tita e Nicolas

Behr, com mediação de Andrea Jabor e Isabella Rovo

 

Vivência ambiental no Parque do Cortado (Taguatinga)

Sexta-feira (7/11), às 9h

Com Rogério Dias e Nicolas Behr

(Inscrições: (61) 99353-9043 ou bio de @cameratacaipira)


Espetáculo É o Bicho! (Grupo Camerata Caipira)

Sexta-feira (7/11), às 15h, no Alameda Shopping. Entrada franca

Sábado (8/11) e domingo (9/11), às 11h, no Sesi Lab. Entrada franca


