Sesi Lab recebe espetáculo criado para o público com deficiência visual

Movimento Invisível — Dança para Ouvir está em cartaz deste sábado (1º/11) a terça (4/11), no Sesi Lab e Complexo Cultural de Planaltina - (crédito: Arquivo)

O espetáculo Movimento Invisível — Dança para Ouvir está em cartaz deste sábado (1º/11) a terça (4/11), no Sesi Lab e Complexo Cultural de Planaltina. A apresentação é acessível, possibilitando que deficientes visuais sintam os movimentos dos dançarinos. Além disso, a plateia vidente é convidada a se vendar, para despertar novas percepções corporais e sensoriais a partir da ausência da visão.

O show ocorre em ambiente escuro, com paisagem sonora imersiva. Na exibição de domingo (2/11), haverá transporte gratuito para pessoas com deficiência visual, que sai da Biblioteca Braille de Brasília, no St. B Norte CNB 1 de Taguatinga, diretamente para o local do evento, no Sesi Lab, que fica ao lado da Rodoviária do Plano Piloto.

A iniciativa faz parte da Mostra Brasília de Danças, realizada pela Plataforma Espaço Entre, com apoio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF) e pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF. A programação completa da mostra inclui outras obras, como No Princípio era o Som, Foz e Serpentes que Costuram Mundos, que buscam explorar a potência do corpo humano por meio do som.



SERVIÇO:



1º de novembro:

10h30 às 12h Sesi Lab — Oficina de dança — Sala ExperimentoLab

17h30 — Apresentação da obra Movimento Invisível — Palco externo no túnel subterrâneo

2 de novembro:



10h30 às 12h Sesi Lab — Oficina para pessoas com deficiência visual e auditiva Sala ExperimentoLab

15h — Apresentação da obra Movimento Invisível — Palco externo no túnel subterrâneo

17h30 — Apresentação da obra Movimento Invisível — Palco externo no túnel subterrâneo

3 de novembro:

15h — Apresentação da obra Movimento Invisível

4 de novembro:

