Ratos de Porão, Supercombo e NeuRoot se apresentam no Gama com entrada gratuita

Com uma programação gratuita e replete de sucessos, o Estádio Bezerrão recebe mais uma edição do festival Backbone, nos dias 1º e 2 de novembro. A entrada é gratuita com a doação de 1kg de ração para cães e gatos. Os portões do Bezerrão abrem às 11h no sábado.
Para sábado (1º/11), o line-up incluirá grandes nomes como Ratos de Porão, a banda holandesa NeuRoot e Supercombo. Além disso, o palco também terá as bandas Project46, Lupa, Nume Consense, Manger Cadavre? e Macakongs 2099.
Já no domingo (2/11), será a vez da 'Ressaca do Backbone', a continuação do festival. O dia será marcado pela programação de bandas covers. A programação cultural ainda incluirá Feira de Artesanato Independente, Competição de Jogos Digitais, Feira Geek, Grafite e diversificada Gastronomia de Rua.
Além do Rock 'n Roll, o evento também atua em causas sociais. O 'valor' da entrada de 1kg de ração será doado para Causa Pet, que apoia protetores e abrigos de animais. O festival também apoia causas femininas, oferecendo palestras, oficinas e atendimento psicológico e jurídico.
Serviço:
Festival Backbone 2025
- Dias: 1º e 2 de novembro de 2025
- Local: Estádio Valmir Campelo Bezerra – Bezerrão (Gama/DF)
- Entrada gratuita — mediante a entrega de 1kg de ração para ajudar a causa animal
- Retirada de ingressos pela plataforma Sympla