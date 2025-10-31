PMDF reforça patrulhamento para o Natal e o réveillon

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) iniciou, na manhã desta sexta-feira (31/10), a operação Policiamento de Intensificação Natalina (PIN). O objetivo é reforçar o patrulhamento em todo o DF durante o período de festas de fim de ano. A ação se estenderá até o réveillon e tem foco principal nas regiões comerciais e de grande movimentação, que registram aumento no fluxo de pessoas e veículos nesta época.
Segundo a corporação, a intensificação do policiamento visa inibir o crescimento da criminalidade, comum no período natalino, e garantir mais segurança a comerciantes e consumidores. Entre os crimes que o PIN busca evitar estão furtos, roubos, vandalismo e homicídios.
Para ampliar a presença policial nas ruas, a PMDF contará com 12 mil cotas de Serviço Voluntário Gratificado (SVG), mecanismo que permite o reforço do efetivo com policiais em horas extras.
A corporação destaca que a iniciativa irá proporcionar um ambiente mais seguro e tranquilo para as compras de fim de ano e para as celebrações públicas de Natal e de Ano Novo. A PMDF orienta a população a redobrar os cuidados com pertences pessoais e a colaborar com as forças de segurança, acionando o 190 em casos de suspeita ou de emergência.
