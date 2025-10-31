InícioCidades DF
PMDF reforça patrulhamento para o Natal e o réveillon

Operação Policiamento de Intensificação Natalina (PIN) mobiliza efetivo extra e 12 mil cotas de serviço voluntário gratificado para ampliar a presença policial em áreas de comércio e grande circulação no DF

DF terá intensificação no policiamento durante as festividades de fim de ano - (crédito: PMDF/Reprodução)
DF terá intensificação no policiamento durante as festividades de fim de ano - (crédito: PMDF/Reprodução)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) iniciou, na manhã desta sexta-feira (31/10), a operação Policiamento de Intensificação Natalina (PIN). O objetivo é reforçar o patrulhamento em todo o DF durante o período de festas de fim de ano. A ação se estenderá até o réveillon e tem foco principal nas regiões comerciais e de grande movimentação, que registram aumento no fluxo de pessoas e veículos nesta época.

Segundo a corporação, a intensificação do policiamento visa inibir o crescimento da criminalidade, comum no período natalino, e garantir mais segurança a comerciantes e consumidores. Entre os crimes que o PIN busca evitar estão furtos, roubos, vandalismo e homicídios.

Para ampliar a presença policial nas ruas, a PMDF contará com 12 mil cotas de Serviço Voluntário Gratificado (SVG), mecanismo que permite o reforço do efetivo com policiais em horas extras.

A corporação destaca que a iniciativa irá proporcionar um ambiente mais seguro e tranquilo para as compras de fim de ano e para as celebrações públicas de Natal e de Ano Novo. A PMDF orienta a população a redobrar os cuidados com pertences pessoais e a colaborar com as forças de segurança, acionando o 190 em casos de suspeita ou de emergência.

Por Vitória Torres*
postado em 31/10/2025 16:17
