Homem tenta agarrar mulheres e é preso por importunação sexual na Asa Norte

Um homem foi preso por importunação sexual após tentar agarrar e beijar à força duas mulheres, entre elas uma adolescente de 16 anos, em um estabelecimento comercial na Asa Norte. Segundo informações de testemunhas, repassadas à Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o suspeito teria tentado importunado a segunda vítima, mesmo após ser repreendido.

No primeiro caso, a adolescente sofreu a importunação em uma sala de descanso do estabelecimento. Ela conseguiu se desvencilhar e comunicar o fato à responsável pelo local. Instantes depois, o autor do crime teria repetido o mesmo comportamento com outra vítima, funcionária do estabelecimento, tentando novamente segurá-la e beijá-la à força.

As duas mulheres relataram o ocorrido aos superiores e à equipe policial, acionada por volta das 19h dessa sexta-feira (31/10). Ao ser abordado, o autor se recusou a fornecer explicações sobre as acusações. Diante dos relatos e das circunstâncias, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de área, onde foi autuado pelo crime de importunação sexual.

Também nessa sexta, um homem esfaqueou outro após importuná-lo sexualmente. Segundo relato da vítima à polícia, o agressor passou a mão no corpo dele. Na sequência, após reagir à importunação, o autor desferiu seis golpes de faca na região da cabeça dele.

A vítima foi encaminhada pelos bombeiros ao Hospital Regional do Gama (HRG) e o agressor foi encaminhado à 20ª Delegacia de Polícia. Até a chegada da PMDF, populares detiveram o agressor no ônibus. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) também foi acionado e prestou atendimento à vítima.