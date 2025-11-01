Engavetamento em Taguatinga envolve cinco carros e fecha Avenida Samdu

Na manhã deste sábado (1º/11), uma colisão deixou cinco veículos danificados, dos quais um acabou tombando, na Avenida Samdu Sul, em Taguatinga. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a condutora de um Nissan Versa branco perdeu o controle e acabou atingindo outros carros, tombando em seguida na frente de um poste de energia.

Também envolveram-se na colisão os seguintes veículos: Toyota RAV4, de cor cinza; Honda Fit, de cor prata; Toyota Corolla, de cor preta; e GM Tracker, de cor prata. As ocupantes do Versa foram avaliadas e não tiveram ferimentos graves.













A condutora estava consciente, levemente desorientada e com queixas de dor na região do pescoço. Ela foi transportada em protocolo de trauma para uma unidade hospitalar de referência. As duas filhas da motorista estavam conscientes e orientadas, apenas com dores pelo corpo. Ambas também foram levadas ao hospital. Nenhuma outra pessoa envolvida no acidente necessitou de transporte hospitalar.

Durante o atendimento, as equipes do CBMDF realizaram o controle do tráfego na área e ações de prevenção contra incêndios e novos acidentes. A Avenida Samdu permaneceu totalmente interditada durante os trabalhos de socorro. A Polícia Militar (PMDF) assumiu a responsabilidade pela segurança e isolamento do local após o término do atendimento dos bombeiros.