Homem fica ferido após cair de torre de telefonia em Ceilândia

Homem fica ferido após cair de uma torre de telefonia em Ceilândia. No momento do acidente, ele trabalhava pendurado na estrutura

Um homem ficou ferido após a queda de uma torre de telefonia que estava fixada à parede de um sobrado na manhã deste sábado (1°/11). No momento do acidente, ele estava trabalhando pendurado na estrutura e despencou junto com o plano elevado. Ao chegar ao local, próximo à 24ª Delegacia de Polícia, no Setor P Sul, em Ceilândia, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontrou o rapaz parcialmente desorientado e com lesões na face, tórax e perna esquerda.

Após ser avaliado pelos militares, ele foi encaminhado para atendimento em uma unidade hospitalar da região. Além do CBMDF, a Defesa Civil do Distrito Federal foi acionada para averiguar a situação, já que a queda da torre ainda resultou em danos estruturais nas residências adjacentes.

Foram realizadas avaliações técnicas dos imóveis atingidos e determinações das medidas de segurança necessárias. Não se sabe o que causou o rompimento da torre nem se o homem utilizava de equipamentos de proteção individual.

