Jovem morre após ser atropelado por um carro na descida do Colorado

As equipes do CBMDF isolaram a área e controlaram o trânsito para evitar novos acidentes - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um jovem morreu após ser atropelado por um carro na noite desta quinta-feira (30/10), na descida do Colorado, sentido Plano Piloto.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima, ainda sem identificação, caída no asfalto, com lesões incompatíveis com a vida.

O óbito foi constatado por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que passava pela via no momento do acidente.

As equipes do CBMDF isolaram a área e controlaram o trânsito para evitar novos acidentes. Duas faixas da pista foram interditadas durante o atendimento.

As circunstâncias do atropelamento serão investigadas. O Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF) assumiu a responsabilidade pelo local após a conclusão dos trabalhos dos bombeiros.