Idoso de 69 anos é atropelado no Pistão Norte, em Taguatinga

Durante o resgate, os militares controlaram o trânsito e isolaram duas faixas da via - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um idoso de 69 anos foi atropelado na tarde deste sábado (1º/11), no Pistão Norte, próximo à QNA 40, em Taguatinga.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Engavetamento em Taguatinga envolve cinco carros e fecha Avenida Samdu

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), o homem foi atingido por um Peugeot 208 branco e apresentava suspeita de fratura, além de escoriações nos dois braços. Ele foi socorrido consciente, mas parcialmente desorientado, e encaminhado a um hospital da região.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O motorista do carro foi avaliado pelos bombeiros e não precisou de atendimento médico. Durante o resgate, os militares controlaram o trânsito e isolaram duas faixas da via para evitar novos acidentes.

As causas do atropelamento serão investigadas. A Polícia Militar (PMDF) também foi acionada para o local.