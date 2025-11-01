InícioCidades DF
Idoso de 69 anos é atropelado no Pistão Norte, em Taguatinga

Ele apresentava escoriações nos dois braços e suspeita de fratura, por isso teve que ser encaminhado a um hospital na região

Durante o resgate, os militares controlaram o trânsito e isolaram duas faixas da via - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Durante o resgate, os militares controlaram o trânsito e isolaram duas faixas da via - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um idoso de 69 anos foi atropelado na tarde deste sábado (1º/11), no Pistão Norte, próximo à QNA 40, em Taguatinga

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), o homem foi atingido por um Peugeot 208 branco e apresentava suspeita de fratura, além de escoriações nos dois braços. Ele foi socorrido consciente, mas parcialmente desorientado, e encaminhado a um hospital da região.

O motorista do carro foi avaliado pelos bombeiros e não precisou de atendimento médico. Durante o resgate, os militares controlaram o trânsito e isolaram duas faixas da via para evitar novos acidentes.

As causas do atropelamento serão investigadas. A Polícia Militar (PMDF) também foi acionada para o local.

 

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 01/11/2025 00:00 / atualizado em 01/11/2025 00:00
