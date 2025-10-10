Carro capota em acidente na Avenida Flamboyant, em Águas Claras

A dinâmica exata do acidente será investigada. O local ficou sob a responsabilidade da Polícia Militar (PMDF) - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um carro capotou após uma colisão entre dois veículos na Avenida Flamboyant, em Águas Claras, na noite desta quinta-feira (9/10).

Leia também: Acidente envolvendo carro e ônibus deixa uma pessoa ferida em Samambaia

As equipes do Corpo de Bombeiros (CBMDF) encontraram no local um veículo vermelho e outro preto que haviam se envolvido no acidente.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Imediatamente, os socorristas estabilizaram os carros e prestaram os primeiros atendimentos a um homem e uma mulher — condutores dos respectivos veículos.

Após avaliação médica no local, constatou-se que ambas as vítimas estavam conscientes e orientadas. Não foi necessário transporte para hospital.

A dinâmica exata do acidente será investigada. O local foi liberado pelos bombeiros e a cena ficou sob a responsabilidade da Polícia Militar (PMDF) para os procedimentos cabíveis.