Colisão entre moto e ônibus deixa motociclista ferido na Asa Norte

A colisão entre uma motocicleta e um ônibus deixou uma pessoa ferida, próximo ao Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). As equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontraram o motociclista consciente e orientado, porém com uma fratura no braço direito. Ele recebeu os primeiros socorros conforme o protocolo de trauma, e foi encaminhado ao hospital de referência da região.

O condutor e os passageiros do ônibus foram avaliados pelos bombeiros e não sofreram ferimentos. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pela preservação do local e pela organização do tráfego. Peritos da Polícia Civil têm até 30 dias para entregar o laudo que vai apontar as causas do sinistro de trânsito.







