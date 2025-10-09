InícioCidades DF
Colisão entre moto e ônibus deixa motociclista ferido na Asa Norte

Acidente próximo ao HRAN mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e interditou parte da via

Colisão entre moto e ônibus deixa uma pessoa ferida - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Colisão entre moto e ônibus deixa uma pessoa ferida - (crédito: CBMDF/Divulgação)

A colisão entre uma motocicleta e um ônibus deixou uma pessoa ferida, próximo ao Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). As equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontraram o motociclista consciente e orientado, porém com uma fratura no braço direito. Ele recebeu os primeiros socorros conforme o protocolo de trauma, e foi encaminhado ao hospital de referência da região.

O condutor e os passageiros do ônibus foram avaliados pelos bombeiros e não sofreram ferimentos. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pela preservação do local e pela organização do tráfego. Peritos da Polícia Civil têm até 30 dias para entregar o laudo que vai apontar as causas do sinistro de trânsito. 

Davi Cruz*

Por Davi Cruz*
09/10/2025 11:29
